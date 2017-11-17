11/17重要財經新聞一覽

2017-11-17 09:29

自由時報財經：綠能屋頂拍板 住戶零出資 可打平電費

公布時程一再延宕的「綠能屋頂全民參與」計畫終拍板！經濟部昨確定採民眾零出資、政府零補助原則，地方政府須擔任平台角色，遴選適當營運商；而營運商須回饋民眾至少十％的躉購費率、地方政府則為三％。能源局表示，三十坪住家屋頂每個月可獲得六七四元回饋，等同免繳電費，且可持續廿年。

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綠能屋頂拍板 住戶零出資 可打平電費

蘋果日報財經：慶富案受傷踩雷行庫 年終獎金哭哭了

慶富獵雷艦案瀕臨解約破局，一旦國防部與慶富解約，行庫將苦吞125億元呆帳，9大行庫最快將在今年底提列呆帳準備金，至少須提列10~20%，部分行庫甚至提列到5成，除了侵蝕銀行獲利，也讓各銀行年終獎金縮水。

工商日報財經：顧立雄 鼓勵銀行自發合併

金管會主委顧立雄昨（16）日表示，不會推動限時限量金融整併，但目前公股行庫「確實多了一點」，及有些小規模銀行獲利前景未必光明，金管會除了營造友善併購環境，也會加強差異化監理，對表現不佳的銀行「更嚴厲」，也許大家就會自己去尋找好的時間點，進行合意併購。

中國時報財經：房市穩 興富發明年大案競出

受房市景氣拖累，今年業績不如過往的興富發，明年不但新屋完工金額大躍進，並將在全台各地大舉推案，重點推案地區除淡海近百億大案、板橋新都與永翠段逾75億案量、台南漁光段近60億個案外，高雄案量最可觀，加計新都段、大港段、福山段等地，總案量逾160億以上，推估明年興富發總推案金額將超過400億以上。

經濟日報財經：都更大利多 房屋稅減半

行政院長賴清德昨（16）日與民進黨立委協商敲定都更條例修正案，將採取四大方向推動都更，其中以擴大租稅減免最受矚目，將透過房屋稅減半徵收最長12年等具體做法，加速都更的進行，藉此帶動內需動能，提振經濟景氣。

星島日報財經：新股掛牌現散水潮 易鑫雷大雨小升5.4%

新股現散水潮，昨日5隻新股首掛，3隻主板表現未如預期，當中由騰訊（700）持股的新經濟股易鑫（2858），表現遠較閱文（772）遜色，甚至可謂虎頭蛇尾，早段最多升逾30%，但僅曇花一現，升幅愈升愈少，最後以近全日低位8.12元收，較招股價7.7元僅高5.4%，未計手續費，每手賺210元，頂頭槌飛亦損手，若以孖展95%，年利息1.88%計，孖展成本11萬元，以昨日收市價計，帳面蝕逾5萬元。其他半新股表現亦褪色，雷蛇（1337）跌逾3%，收報4.48元，閱文再失守100關，收98.6元，跌1.4%。