台股盤前》預期台股短期震盪 仍有機會止跌

2017-11-17 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕昨日被動元件大廠國巨發出第4波漲價通知，帶動被動元件股大漲，加上盤中台積電、鴻海止跌回穩，大盤一度由黑翻紅，但是在電子股的漲多股拉回下，加權股價指數僅在平盤上下震盪，終場下跌5.61點，為10625.04點，跌幅0.05%，集中市場成交金額為新台幣1048.19億元。

昨日集中市場三大法人賣超0.34億元，其中外資及陸資賣超19.20億元，投信買超0.13億元，自營商買超18.73億元。而外資在期貨市場則是偏多操作，其台股期貨多單未平倉量較前一交易日增加1,201口，累計持倉量到達39,596口。

隨著歐洲股市和亞洲股市連日下挫，加上油價下跌，美股大跌重挫，加權股價指數開低震盪，昨日台股價跌量縮，顯示市場觀望意味濃厚，加上近期外資操作趨向保守，買盤偏向觀望，不過賣壓也逐步趨緩，預期台股短期將震盪整理，待投資人信心回籠，仍有機會止跌回穩。

今日觀察重點：

傳產族群亮點有限，零星個股表現，保健醫療的8436大江股價續創新高；受惠雙十一業績走高，2911麗嬰房股價走強；1710東聯在外資持續多日買超，股價維持高檔震盪，建議仍可持股續抱。

電子權值股在外資持續減碼，大盤指數表現空間不大，避免過度追高的風險，選股方向仍在蘋概、IC設計、LED、被動元件、矽晶圓等較多題材的族群為主，以創高後拉回量縮整理3~5天為佳，布局生技、小塑、集團作帳股等低基期且法人買超個股操作。

中橡碳煙毛利率連5季逾1成: 進行產品結構調整，高級碳煙產品比例提升，中橡（2104）碳煙事業群近五季的毛利連續超過10％。（2） 台化、國喬、台達化業績呷補: PLATTS報導，油價、乙烯原料價格支撐，遠東區五大泛用樹脂現貨行情穩步走堅。其中，PS在成本SM彈升、需求支撐下，大幅彈升30美元，漲勢最多；ABS、HDPE也同步續揚10美元。台化（1326）、國喬（1312）、台達化（1309）及台聚（1304）業績進補。

元太第三季毛利率衝破4成: 電子紙供應商元太（8069）第三季衝上6年來營運高點，毛利率達43.46％，每股盈餘1.04元，累計前三季每股盈餘1.90元。第四季電子書閱讀器進入傳統淡季出貨下滑，其他如電子筆記本、電子貨架標籤、智慧卡等產品出貨還會持續成長。整體來看，第四季營收和去年第四季相當，推估季減率約35％～40％。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供