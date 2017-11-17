川普稅改關鍵里程碑！ 美國眾議院通過法案

美國眾議院16日通過共和黨的稅改法案，讓主張減稅的美國總統川普獲得重大勝利。（法新社）

2017-11-17 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院16日通過共和黨的稅改法案，讓主張減稅的美國總統川普獲得重大勝利，該法案將企業稅由35%大幅降低到20%，並將個人的標準免稅額增加了1倍，市場看好稅改計畫有助提振股市。

綜合媒體報導，美國眾議院16日以227票贊成、205票反對的比數通過《減稅與就業法案》（The Tax Cuts and Jobs Act H.R. 1），此法案為美國近代最大規模的稅改方案，共和黨眾議員在法案通過時鼓掌歡呼慶祝。眾院議長萊恩（Paul Ryan）在表決前表示，「我們正處於我們國家的一個具有時代意義的時刻，我們在這裡所做的不僅僅是決定我們將要擁有的稅法，我們在這裡所做的決定是我們未來將要擁有一個什麼樣子的國家。」

民主黨眾議員則全數投下反對票，批評這項稅改政策是圖利有錢人和企業，共和黨眾議員也有13人倒戈投下反對票。

川普也在推特上祝賀眾議院推過稅改計畫，「恭喜通過稅改法案，在年底前為美國人實現歷史性減稅計畫的承諾邁出了一大步！」

報導提到，共和黨的稅改計畫仍未定案，屆時還要過參議院的一關，目前共和黨在參議院100席中只佔52席，如果共和黨想要順利通過稅改法案，最多只能有2名該黨參議員跑票，預計參議院將在12月初表決。