日本東芝有意出售電腦業務 傳已與華碩洽商

2017-11-16 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本東芝株式會社今（16）日傳已與台灣華碩電腦商討出售電腦業務；東芝透露，以公司實力，已無法在電腦業務中佔有一席之地，這也是東芝繼退出家電、電視機市場後，宣告也要結束電腦市場版圖。

根據日本《共同社》報導，東芝因難以繼續經營電腦事業版圖，因此正與我國華碩電腦洽談併購案，東芝目前的政策方向，想藉出售賠錢的電腦事業進行產業結構調整，與華碩的商談也已進入第16天。

東芝先出售電視、家電股權予中國企業

東芝株式會社14日與中國海信集團旗下公司「海信電器」在日本東京共同宣布，以129億日元（約新台幣34.2億）出售「東芝映像解決方案」（Toshiba Visual Solutions Corporation，簡稱TVS）95%股權，也就是電視部門賣給「海信電器」。

在2016年6月時，東芝就已把白色家電業務出售給中國「美的集團」，出售白色家電部門80.1%的股權，其中包括洗衣機、部分廚房電器和空調、電冰箱等家電類別業務。

收購東芝電腦業務 華碩垂涎已久

華碩董事長施崇棠早在2009年就曾公開表示，為擴展市佔率，並趁東芝受到2008年金融海嘯重創，有意併購東芝旗下的筆電部門，如此就可在筆電市場中，迎頭趕上聯想和戴爾等電腦大廠，但是當年並未如願以償。

根據《中央社》報導，隔年2010年，華碩的個人電腦出貨量在該年第二季成長率達到78.5%，第一次站上全球前5大個人電腦品牌的寶座，將東芝擠出全球前5大個人電腦品牌。