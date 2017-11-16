打敗全家！統一超商搶下松山機場國內線商場經營權

2017-11-16 18:40

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）打敗全家（5903）拿下台北松山機場國內線商場3年經營權，斥資逾2000萬元打造全新的商場今日重新開幕，該商場預計1年可創造超過1億元營收。

松山機場每年國內外往返旅客高達720萬人次，是大台北地區與國際接軌的重要人流據點，國內線商場原先由全家便利商店和金車伯朗咖啡標下經營權。

統一超商原本經營的國際線商場今年9月合約到期，8月重新競標時，統一超商和新東陽每一關評比全都同燈同分，最後抽籤決定，統一超商飲恨，由新東陽拿下國際線商場經營。

國內線商場半年前租約也到期，統一超商加入競標，這次則成功擠下全家，拿下松山機場國內線1~3樓管制區外商場經營權，統一超商以「松機啟航．藝遊味境」為主題全面重新規劃。

引進7-ELEVEN、復興航棧輕食餐飲、順成蛋糕、摩斯漢堡、Cairshop飛機店，裕珍馨、東方水姑娘、雪之戀等伴手禮品牌，以及導入博客來未來書店，結合人臉辨識，依旅客年紀和性別推薦書單。

統一超商營運群協理林啟昌表示，統一超商自2003年起以商場經營模式參與政府及民間各地商場規劃，包括交通轉運站、機場、醫療院所、風景區及企業廠辦5大類。

至今在全台已標下47個商場經營權，去年累計服務超過5500萬人次，一年創造約40億元營收規模，今年全台47個商場服務人次將衝破6073萬人次。

全家便利商店也積極將觸角擴及商場經營，目前在全台經營24個商場，其中有17家門市進駐高鐵、台鐵、捷運、客運、機場等交通轉運商圈，爭食人潮創造的錢潮。