綠能屋頂方案拍板 30坪屋頂住戶幾乎免繳電費

2017-11-16 17:31

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部下午公布綠能屋頂全民參與方案，地方政府角色吃重!經濟部表示，將透過地方政府遴選營運商，協助裝設太陽光電系統，並以全額躉購、優先自用、餘電併入電力系統，且將以完工時間的躉購費率為基準，維持20年不變，由於躉購費率是最大誘因，隨著費率逐年下滑，誘因將逐漸消失，政府藉此鼓勵民眾加速裝設。

根據經濟部規劃，地方政府將擔任平台角色，普查屋頂設置潛量，並遴選營運商，預計下個月公告，經濟部指出，屋主可以獲得至少10%躉購費率回饋，地方政府可獲得3%，將用來作為地方綠電發展基金。

經濟部以106年度躉購費率試算，若以一般民宅30坪、可裝設10瓩來說，民眾每月可獲得約674元，跟平均用電330度的家戶每月電費相當，經濟部長沈榮津表示，民眾參與綠能屋頂計畫後，幾乎不必繳電費。

能源局長林全能也補充，透過全民參與，可以讓原本2025年要達3GW裝置量，提早至2020年達成，並建立分散式自用的乾淨能源，預估每年可發25億度綠電，替代燃煤機組運轉，年減碳量約130萬公噸。

另外，有關違章建築部分，內政部等單位將配合修法，放寬屋頂加蓋超過4.5公尺以上才需申請雜照，預計流程可縮短半年至一年；經濟部指出，結構分立型、結構共構以及設備安裝型等4種類別，可設置屋頂太陽光電，但屋頂避難平台、建築違章樓層達兩樓以上，影響公共安全者仍不可設置。

相關影音