房仲業者買地種有機蔬果 彭培業：房地產面臨轉型

2017-11-16 16:39

〔記者徐義平／台北報導〕3~4年爆發全台最嚴重的食安危機，有房仲業者為關懷員工健康以及回饋民眾，砸下1.8億元在桃園中壢買進2公頃農地，搭建20個棚架種植有機蔬菜與水果，目前推估每年產量可達9.6萬公斤，其中25%將捐贈給社福機構，其餘則由員工及客戶共享，希望靠房地產賺錢，也能從土地回饋給社會。

台灣房屋集團首席總經理彭培業表示，「友善食安園區」以公益回饋為優先，每年固定提撥總產量的25%，捐贈社福機構團體。該園區是去年12月正式動土灑種，栽培天然無毒健康時令蔬菜，和檸檬等果樹，並飼養雞隻，期待達到自然共生的無毒栽種環境，而各期當季新鮮收成之蔬菜，目前已陸續捐贈給社福機構，免費提供給育幼院之學童食用，以照顧弱勢學童健康成長。

房市最壞時機已過 但還看不到最好的時機

至於，對於目前房市看法，彭培業認為，的確房地產最壞的時機已經過去，但還看不到最好的時機，目前正面臨轉型的階段，尤其是過往「買空賣空」的情形已經不復存在，而且也度過之前稅制高漲的時間點，房地產以自用需求為主，尤其是截至目前為止，全台65歲以上的人口數超過300萬人，2020年則突破400萬人，這些高齡人口對於居住需求會朝向「平面」為主，尤其是有電梯的住宅，因此，這一群人口是未來房地產轉型的換屋族群，因此，房地產仍有其需求。