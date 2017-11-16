上櫃近7成公司有獲利 前4強賺2個股本

2017-11-16 15:54

〔記者陳柔蓁／台北報導〕上櫃公司今年第3季財務報表（不含金控）出爐，整體營收較去年同期成長5.7％、淨利年增17.7％，近7成的公司有獲利，其中17家賺逾一個股本，而前四強全銓（8913）、精華光學（1565）、群聯（8299）、精測（6510）更是大賺兩個股本。

櫃買指數今年以來上漲17.26％，強於大盤近3個百分點，亮眼的股價表現有堅強的基本面支持。櫃買中心表示，上櫃公司（除華美），共計739家完成公告申報，經統計，全體上櫃公司106年前3季營收約1.51兆元，年增815億元，增幅5.7％；前3季稅前淨利1089億元，年增加164億元，增加幅度為17.72％。檢視獲利成長之主要產業，為半導體業、電子零組件業及電腦及週邊設備業。

觀察獲利指標「每股盈餘（EPS）」，賺逾一個股本（EPS超過10元）之公司計有17家，而賺超過20元的4家公司，都是股本10億左右的中小型公司：全銓從事不動產及設備租賃、精華製造隱形眼鏡、群聯專注IC設計、精測則是半導體測試。

華美（6107）因為財報交不出來，股票已經暫停交易並被櫃買處違約金3萬元。而長天（3431）、康呈（6236）2家公司的財報因淨值已低於股本1／2，被打入全額交割。