台股連跌四天 免驚！外資還沒走

2017-11-16 14:16

〔記者羅倩宜／台北報導〕繼昨日下挫後，台股今（16日）收盤小跌5.61點，收在10625.04點，成交量1045.96億元；台股已連續走低四天，昨日外資更創半年以來最大賣超，嚇壞一票投資人。不過法人表示，台幣今匯率不貶反升，表示外資資金尚未離開台灣，等待旺季行情再拉抬向上。

期貨商分析，台股今現貨小跌、期貨小漲，雖期貨稍有拉高，不過期貨與現貨仍呈現逆價差。台指期收在10617點，低於大盤現貨收在10625.04點。這意味著近期市場對未來台股走勢的看法，呈現較為弱勢和消極。不過今天出現有利多頭的訊號，亦即台指期終於停止收黑K。過去六個交易日，台指期連六黑，是台股上萬點以來首見，反映市場氛圍相當消極。

今日台積電（2330）及鴻海（2317）均小漲作收，貢獻大盤約十點的漲點；相形之下，昨日兩大權值股重挫，就導致台股跌掉四十點。今日大盤以小跌作收，主因金融及非電金類股加入下挫陣容。但分析師認為，金融及非電金僅是補跌，並無太大利空。

未來影響台股的因素，除了電子業第四季旺季題材外，還包括總體經濟因素如十二月聯準會升息、以及美國川普稅改案是否通過。這兩大變因代表美國一手用利率工具收緊資金，另一手以財政工具放寬資金。目前市場對聯準會升息的反應溫吞，認為十二月篤定升息；不過對於川普稅改案能否如期實施仍有疑慮，因所得稅降低有利股市資金流；一旦稅改案延後實施，恐不利美股上攻，將拖累台股表現。