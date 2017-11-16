中國共享經濟泡沫化？ 小藍單車不到1年就驚傳倒閉

曾被中國官媒吹捧成「新四大發明」之一的「共享單車」，繼悟空單車和町町單車等公司收攤後，曾號稱是第三大共享單車的小藍單車也驚傳倒閉。（彭博資料照）

2017-11-16 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國共享經濟出現泡沫化危機，曾被中國官媒吹捧成「新四大發明」之一的「共享單車」，繼悟空單車和町町單車等公司收攤後，曾號稱是第三大共享單車的小藍單車也驚傳倒閉。

綜合媒體報導，小藍單車員工爆料，小藍單車在14日就已經解散大部分員工，員工薪水將拖欠至2018年2月10日。公司可能會留一小部分產品技術，轉到別的公司，而且該公司的HR（人力資源部門）也開始在網路上賣起辦公家具，「95成新辦公家具，時尚簡約，出手轉讓」。小藍單車前北京總經理萬瑤證實，她上週從小藍離職，薪水至今仍未結清。

報導提到，小藍單車不僅積欠員工薪水，供應商的貸款近6000萬元人民幣也尚未結清，遭供應商到公司討債，而小藍單車執行長李剛仍在國外，並未對該消息做出回應。

公開資料顯示，小藍單車成立於2016年10月，於2017年1月完成4億元人民幣的A輪融資，由黑洞資本領投，智明星通跟投，估值達10億元人民幣。曾有消息稱小藍在3月份的B輪融資已基本接近談成，不過投資方在最後階段沒有了音訊。

報導引述消息人士指出，小藍單車的B輪融資失敗，曾向另外2家共享單車廠商ofo和摩拜提出收購計畫，但最終破局。