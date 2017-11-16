外商批綠能申請關卡多 經長：已有兩協調單位

經濟部長沈榮津（記者黃佩君攝）

2017-11-16 11:01

〔記者黃佩君／台北報導〕歐洲商會昨提出白皮書，指出台灣綠能申請政策繁瑣，太多不同的主管機關參與申請流程，制定政策時也缺乏協調，申請時間長達四年或更久。經濟部長沈榮津今表示，目前綠能申請及跨部會協調，行政院已有能源及減碳辦公室跨部會協調，經濟部本身也已成立一個專案辦公室由能源局督導，同步進行協調，對外商遭遇困難，將同理心看待。

歐洲商會昨發表白皮書，指出台灣要求二○二五年再生能源比率須達二十％，卻未採取具體行動，發展具法律確定性及一貫性的政策；在綠能申請上有太多不同的主管機關參與申請流程，制定政策時也缺乏協調，申請時間長達四年或更久。尤其在離岸風電上，太多不同的審查機關，猶如過五關斬六將。

對此沈榮津今指出，在綠能申請流程簡化上，之前行政院已協調各部會可同時審查，縮短時間，例如在審查環評過程中，也可同步針對交通部航道審查、內政部海岸管理法等項目進行審查。

此外，目前也有兩層次跨部會協調，其一是行政院能源及減碳辦公室，而經濟部也成立專案辦公室跨部會協調，由能源局主管，此外各部會也都有專責聯絡窗口。沈榮津強調，他本人「也會跳下來」追蹤進度，務必讓外商感到窩心，以同理心看待外資投資。

而對昨歐洲商會風能委員會也指出台灣離岸風電尚不適用競標制，否則將不利本土產業鏈形成，沈榮津也說不認為競標會不利本土化，目前5.5GW的開發相當於1100架離岸風機，已經是達到經濟規模的數量。

沈榮津說，目前已經責成工業局，盤點出本土化廠商的能力能量，目前水下基礎、海事工程的部分應該都有機會，之後再來挑幾個大家沒有爭議的項目，在有共識以後就往前推動。

而對外界質疑目前台灣尚無風機整機製造能力，本土化同時發展競標是否太過樂觀，沈榮津也強調，目前遴選加競標共有5.5GW開發量能，等於適用遴選的風機開發規模有600架、競標則有500架，此合計1100架已達經濟規模，是很大的數量。

沈榮津也說，目前大家擔心的應是離岸風電的基礎設施，但目前在碼頭方面，台中港風電專區及後線都已處理好，在2019年底就會啟動，若這部分順利，後續應無問題。