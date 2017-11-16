1年內產品報價4度調漲！ 國巨股價狂飆

2017-11-16 09:53

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨（2327）今年第四度宣布漲價，帶動國巨今（16）日早盤爆量衝高，目前大漲18元、來到273.5元附近，法人表示，國巨股價恐持續寫下新高紀錄。

國巨大漲也帶動被動元件族群急拉，華新科（2492）也大漲4.8元、來到84.3元，國巨集團旗下的奇力新（2456）也上漲3元、凱美（5317）上漲0.65元。

法人估計，目前MLCC產業供給吃緊情況，將持續到明年上半年，法人調升國巨今、明年獲利展望，預估EPS全年分別可挑戰15元和19元、給予「買進」評等。