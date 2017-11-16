美股還會飆？ 最狂分析師稱明年底標普500再漲28％

瑞銀集團（UBS）美國股票策略主管帕克預測，美國股市標普500指數明年底將漲至2900點，相當於從目前水準上漲12%，不過若美國減稅法案通過，有望大漲至3300點，等於是從目前水準上漲28%！（彭博社）

2017-11-16 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕美股標普500指數已經連續5天下跌，華爾街最樂觀策略師、瑞銀集團（UBS）美國股票策略主管帕克（Keith Parker）今天預測，美國股市標普500指數明年底將漲至2900點，相當於從目前水準上漲12%，不過若美國減稅法案通過，有望大漲至3300點，等於是從目前水準上漲28%！

《彭博》報導，帕克認為，假如減稅法案通過，公司稅降低到25%，企業海外現金回流，將提振經濟增長，有望使標普500指數成份股的利潤再提高10%。不過帕克也認為，如果美國聯準會（Fed）升息開始阻礙經濟成長，標普500指數將跌至2200點，相當於從目前水準下跌15%，但目前來看上漲可能性較高。

帕克對標普500指數新年的預測樂觀程度居華爾街之冠，至於德意志銀行首席全球策略師查達（Binky Chadha）則預測，標普500指數明年底將漲至2850點；富國銀行（WELLS FARGO）股票策略主管哈維（Chris Harvey）預測，標普500指數將漲6%至7%。高盛集團的柯斯汀（David Kostin）最為看跌，他預計明年底標普500指數將在2500點。