江振誠籌劃成都餐廳 發掘川菜靈魂DNA

2017-11-16 00:46

〔中央社〕台灣名廚江振誠宣布結束新加坡餐廳，回台灣傳承經驗與知識給新世代，不過，他最近在中國大陸一場活動中，揭露要在大陸籌劃第一個餐飲項目「成都廊橋-THE BRIDGE」。

「成都廊橋-THE BRIDGE」微信公眾號昨天發文稱，江振誠希望能夠融會他多年來在國際餐飲行業實務經驗，向人們分享他所堅持的料理哲學和對未來川菜的願景，讓四川食材和川菜料理展現在世界舞台。

江振誠認為，這不單單是籌劃一家中華料理餐廳那麼簡單，而是希望能夠去重新認識中國文化的根，透過向川菜前輩們請教，更深入理解並傳承世世代代川菜文化，發掘川菜的靈魂和DNA，接受當地大自然所給予的食材。

他要以當代的料理語言，透過聽覺、視覺、味覺、嗅覺和觸覺等角度體驗並呈現出來。

江振誠並主張在尊重自然和傳統前提下，回到原點，探尋料理的DNA，結合對成都當地的風土、文化與食材的深度了解，為食客帶來成都在地化，以風格、時尚、生活態度，重新詮釋屬於這一代的川味。

另外，成都廊橋-THE BRIDGE則象徵著一種革命性的精神，希望能夠打破目前川菜一味獨大格局，為川菜帶來另一種可能。

對於餐廳，江振誠昔日也曾認為，每個餐廳對自己來說都是新創作，有不一樣的空間、人，也有不一樣的料理。他形容自己的餐廳都像畫作，從一張白紙，慢慢填滿那個空間，總會有一個時刻覺得畫布已滿，會非常滿意，「不想再動它」，在旁邊簽上名字，「再來一筆就多了」，每個作品應在最完整時停下來。

不過，他日前也指出，沒有創作者會覺得這個作品結束了很可惜，創作者都很清楚，「這不會是你最後一件作品」。

台灣出生的江振誠在新加坡開Restaurant ANDRE，獲新加坡米其林指南二星。