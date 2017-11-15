南韓大地震 ＷitsView：對整體面板產業影響甚小

2017-11-15 21:41

〔記者陳梅英／台北報導〕南韓在當地時間今天下午2點29分（台灣時間下午1點29分）於東部海岸發生芮氏規模5.5地震，震央位在慶尚北道浦項市北方約9公里處，深度約9公里。針對韓國突如其來的強震，TrendForce光電研究（WitsView）分析，這對整體面板產業影響甚小。

WitsView指出，三星顯示器（SDC）今年9月L6關廠後，目前在韓國的LCD產線只剩湯井市的L7-2、L8-1與L8-2等3條產線，而LCD機台在感測到地震時會自動停線，據WitsView了解，這次地震造成SDC部份機台短暫停機，加上機器回復運轉的時間，整體影響僅在1到2個小時內，因此，對於產能部份影響不大。

而樂金顯示器（LGD）的7代線及8.5代線位處距離震央較遠的坡州市，因此不受影響，而位於龜尾市的P5及P6-2產線，距離震央較近，其中，P5主要生產筆電面板，而P6-2主要生產65吋電視面板，雖然這兩條產線曾因這次地震造成短暫停機，但11月已過品牌傳統備貨高峰，加上面板廠商手上仍有安全庫存因應，所以，這個事件對於面板供應無虞。

隨著iPhone X的上市，近期OLED面板成為眾所關注的議題與焦點，韓國兩大面板廠擁有多條OLED產線，其中，LGD位於坡州的8.5代OLED TV產線並未受到這次地震波及，而另外兩條位於龜尾市的AP2（4.5代線）及E5（6代線）與SDC三條位於湯井的A2（5.5代線）、A3（6代線）和即將量產的A4（6代線），截至目前為止，均未傳出受到這次地震影響的消息，由於韓廠身為OLED面板的主要供應商，後續供應狀況仍需密切觀察。