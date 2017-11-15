USCC年度報告呼籲 加強監督中企在美投資、併購

2017-11-15 21:21

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中經濟與安全審查委員會（USCC）於美國東岸時間週三早上9點公布2017年度報告，呼籲美國政府應加強監督中國企業在美國的投資和併購行動，並禁止中國國有企業或政府控制實體購買美國資產。

報告指出，在中國擴大在全球投資新科技和產業之際，如機器人、人工智慧（AI）、資訊通訊、生物科技和農業，美國必須保持警戒。報告說：「這些投資導致美國有價值的資產、智財權和技術被轉移至中國，對美國重要的經濟和國家安全利益造成潛在風險。」

報告說，過去5年中國對美國的投資已大幅增加，去年中國對美國關鍵部門的投資累計金額達462億美元，遠高於2010年時的46億美元。

報告指出，中國共產黨對中國所有企業動用極大的影響力，無論是國有企業或民營企業，有些在戰略部門營運的民營企業，只是在名稱上為民營企業，實際上卻獲得中國政府各種形式的協助，包括資金支持或其他誘因，中國政府也用壓迫的方式，影響民營企業的決策，以達成政府目標。

有些中國企業甚至透過在美國的空殼公司，試圖遮掩在美國的交易，或試圖透過複雜的網路間諜行動，壓低美國資產的價格，然後在收購這些公司。

USCC表示，美國國會必須修訂外國投資審查法，禁止中國國有和國家控制的企業購買美國公司，並呼籲對中國企業能控制的美國資產的任何交易進行強制審查。USCC還建議，禁止會把關鍵技術或基礎建設的控制權轉移出去的任何併購或投資。

USCC也指出，中國實體所提出的任何收購美國媒體交易，都必須禁行審查，以確保該媒體不會被用來影響美國輿論，宣傳中國共產黨的意識形態。