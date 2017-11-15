4G第3波釋照結果出爐 業者頻譜未重疊

2017-11-15 17:33

〔記者吳柏緯／台北報導〕4G頻譜第2階段位置競標作業結果今出爐，參與競標的4家電信業者，提出的頻率位置意向書互不衝突，延續原有的3G頻譜，因此不再進行競價即結標。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，電信業者的頻譜未變動，將有助於4G網路建置。

參考先進國家的做法，對於第3波4G頻譜競價，NCC首度採行2階段競價程序，第1階段採多回合電子報價程序進行「數量競價」，決定各家業者得標的頻寬數量；第2階段進行「位置競價」。其中第1階段進行頻譜數量競標，僅只花了4天的時間，於本月3日結束，決標總金額282.65億元。

第2階段進行進行「位置競價」於今天上午展開，有別於過去頻譜重疊必須再進行1次競標，這次進入第2階段的中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及台灣之星4家業者，已達成共識，延續原有的3G頻譜位置。由於頻譜互不卡位及互不重疊情況下，於是不進行第2階段頻譜位置競標作業，NCC並宣布第3波4G釋照競標結束。

NCC副主委翁柏宗指出，4家業者得標的2100MHz頻段，與現在用來提供3G服務的頻段幾乎相同，並沒有重疊。這次競標的結果避免了移頻或是阻礙競爭的「互卡」情形，將有效提升頻譜使用效能，也大幅降低未來由3G服務過渡至4G的建設難度，並確保相關語音服務不致中斷。

4G第3波頻譜釋照共釋出2100MHz的12個區塊，以及1800MHz頻段的3個區塊，合計15個區塊、共計150MHz頻寬。在第一階段頻譜競標的環節，中華電信標得4塊2100MHz頻段及一塊1800MHz；台灣大哥大也拿下4區塊2100MHz頻段；遠傳電信則取得3塊2100MHz；台灣之星獲1塊2100MHz；亞太電信未得標。

根據NCC資料顯示，這次2100MHz共釋出120MHz頻寬，劃分成12個區塊，中華電信選擇E9、E10、E11、E12；台哥大選擇E5、E6、E7、E8；遠傳電信選擇E1、E2、E3；台灣之星選E4；1800MHz頻段部分，中華電信取得C6-1頻塊。