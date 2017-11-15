cama、呷尚宝加盟資訊未清楚揭露 公平會開鍘

2017-11-15 16:59

〔記者廖千瑩／台北報導〕民眾加盟開店前可要注意了！公平會委員會議今天一口氣開罰2家連鎖餐飲店呷尚寶公司與咖碼公司，根據公平會調查，呷尚寶公司招募「呷尚宝」連鎖早餐及咖碼公司招募cama現烘咖啡專門店，品牌加盟過程中，未充分揭露加盟重要交易資訊，違反規定，各處20萬元、10萬元罰鍰。

公平會認為，咖碼公司於招募「cama現烘咖啡專門店」品牌加盟過程中，未以書面充分揭露「營運前的各項費用」、「加盟營運期間的各項費用（購買商品、原物料費用）」，及「授權加盟店使用商標權的權利內容、有效期限」等資訊，影響加盟業主權益。

至於呷尚寶公司於招募「呷尚宝」連鎖早餐品牌加盟過程中，狀況也是如此，也未以書面充分完整揭露營運前費用、加盟營運期間費用以及終止契約比例等。

公平會指出，呷尚寶公司、咖碼公司基於資訊優勢的一方，於招募加盟過程，未為充分且完整的資訊揭露，將妨礙交易相對人作成正確的交易判斷，並易使競爭同業喪失締約機會，構成足以影響交易秩序的顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定。

公平會說，處呷尚寶公司20萬元罰鍰，並令其停止前述違法行為；咖碼公司於公平會調查期間，已主動改正並於揭露文件新增相關加盟重要資訊，因此不再令其停止相關違法行為，處10萬元罰鍰。