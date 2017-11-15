不甩台股下跌 新台幣連升創近2個月新高

〔記者盧冠誠／台北報導〕股、匯脫鉤！不甩台股下跌、外資擴大賣超，新台幣匯率續呈區間走揚格局，終場以30.15元兌1美元作收，升值3分，匯價連2升並創近2個月新高，台北外匯經紀公司成交量為6.51億美元。
外匯交易員表示，外資大賣，台股放大至137億元，外商銀行雖於匯市偏向回補美元，但力道有限，新台幣則跟隨韓元收升；後續則要關注這波賣超台股的資金，是否啟動一波匯出潮。
新台幣今以30.159元開出，最高30.144元、最低30.164元，終場收30.150元。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者盧冠誠／台北報導〕股、匯脫鉤！不甩台股下跌、外資擴大賣超，新台幣匯率續呈區間走揚格局，終場以30.15元兌1美元作收，升值3分，匯價連2升並創近2個月新高，台北外匯經紀公司成交量為6.51億美元。
外匯交易員表示，外資大賣，台股放大至137億元，外商銀行雖於匯市偏向回補美元，但力道有限，新台幣則跟隨韓元收升；後續則要關注這波賣超台股的資金，是否啟動一波匯出潮。
新台幣今以30.159元開出，最高30.144元、最低30.164元，終場收30.150元。