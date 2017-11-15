第3波4G競標出爐 中華電信：取得最佳頻率位置

2017-11-15 15:41

〔記者吳柏緯／台北報導〕第3波4G頻譜第2階段位置競標作業結果今出爐，參與競標的4家電信業者，提出的頻率位置意向書互不衝突，延續原有的3G頻譜，因此不再進行競價即結標。

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，本次競價首度採行2階段競價程序，第1階段採多回合電子報價程序進行「數量競價」，決定各家業者得標的頻寬數量；第2階段進行「位置競價」。其中第一階短僅花4天就結束，第二階段也於今日完成。

中華電信表示，經過兩階段的程序後，確定取得1800MHz C6-1頻段及2100MHz E9-E12頻段，不僅獨家取得最大頻寬2x25MHz，也取得最佳頻率位置，奠定行動寬頻發展的長期優勢。

中華電信董事長鄭優表示，4G用戶對於高速行動上網的需求日漸增高，經積極加強網路建設，106年基地台設備總量成長40%，其中2600MHz頻段更大幅增加4,600台，已顯著提升手機上網品質。

而本次取得的1800MHz C6-1頻塊與既有的C5相鄰，組成連續20MHz頻寬，可快速將其效能增加1/3，有感提升用戶的行動上網體驗；2100MHz頻段則可兼顧眾多客戶既有終端的行動語音及上網需求。中華電信除了不斷精進網路品質，更將擴大偏遠地區網路涵蓋以縮短城鄉數位落差；同時，也將加速物聯網、智慧城市與布局5G之發展。

中華電信說明，於此次競價取得1800MHz C6-1頻段及2100MHz E9-E12頻段，是唯一取得最大頻寬2x25MHz的業者。取得執照後，將充分運用新取得之頻率，並與既有900MHz、1800MHz、2600MHz頻譜搭配，為客戶打造更優質的行動網路服務。