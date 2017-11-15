三大法人賣超151億 外資賣超137億

三大法人今賣超151億，外資賣超137億。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-11-15 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人投信買超、自營商及外資賣超，合計賣超新台幣151.4億元。

外資今天賣超137.35億元，投信買超3.15億元，自營商賣超17.21億元。三大法人合計賣超151.4億元。

台股今天下跌56.53點，收在10630.65點，成交值新台幣1265.25億元。

106年11月15日 三大法人買賣金額統計表 單位：元

單位名稱買進金額賣出金額買賣差額
自營商（自行買賣） 1,633,528,240 2,096,806,190 -463,277,950
自營商（避險） 6,042,206,190 7,300,617,877 -1,258,411,687
投信 1,527,002,850 1,211,112,305 315,890,545
外資及陸資 31,216,377,235 44,951,499,109 -13,735,121,874
合計 40,419,114,515 55,560,035,481 -15,140,920,966

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