三大法人賣超151億 外資賣超137億

2017-11-15 14:55
三大法人今賣超151億，外資賣超137億。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人投信買超、自營商及外資賣超，合計賣超新台幣151.4億元。
外資今天賣超137.35億元，投信買超3.15億元，自營商賣超17.21億元。三大法人合計賣超151.4億元。
台股今天下跌56.53點，收在10630.65點，成交值新台幣1265.25億元。
106年11月15日 三大法人買賣金額統計表 單位：元
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,633,528,240
|2,096,806,190
|-463,277,950
|自營商（避險）
|6,042,206,190
|7,300,617,877
|-1,258,411,687
|投信
|1,527,002,850
|1,211,112,305
|315,890,545
|外資及陸資
|31,216,377,235
|44,951,499,109
|-13,735,121,874
|合計
|40,419,114,515
|55,560,035,481
|-15,140,920,966