MacBook Pro出貨強勁 蘋果超車華碩排名第4

2017-11-15 14:24

〔記者陳梅英／台北報導〕根據市調機構TrendForce最新筆記型電腦出貨報告顯示， 2017年第3季全球筆記型電腦出貨為4269萬台，較第2季大幅增長6.8％，同時也較去年同期成長0.9％，旺季效應發酵下，整體出貨表現優於預期，預估全年筆記型電腦出貨量將攀升至1.624億台，年出貨表現由負轉正，達0.7％。

在個別品牌廠出貨表現上，惠普第3季表現續強，首度單季站上1100萬台，創下單季出貨新高紀錄，季增17.6％。預估惠普第四季仍有0.3％季增長空間，今年有望達成4000萬台的年度目標，穩坐2017年筆記型電腦出貨龍頭寶座。

聯想受惠於歐洲景氣逐漸復甦，區域銷售力道提升，第3季筆電出貨為858萬台，季增長達6.5％，預估第4季仍有1％~3％的增長空間。

戴爾第3季出貨達665萬台，季增1.4％，排名維持第3。

值得注意的是，蘋果第3季將重點放在MacBook Pro新機改版上，帶動第3季出貨數量達443萬台，季增11.3％，排名也在第3季超越華碩，上升至第4名。

台灣本土品牌華碩、宏碁分別位居第5以及第6名，出貨量各自為382萬台以及331萬台。隨著類電競話題發酵，華碩、宏碁第4季將持續布局這塊市場，加上宏碁有望受惠於歐洲需求回溫，預估第4季兩品牌出貨將成長，分別達6.5％以及0.2％的成長幅度。