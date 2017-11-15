台股下跌56.53點 法人：應不至於重挫

保住季線10600點！台股下跌56.53點，法人認為台股應不至於重挫，投資人切勿殺低。（擷取自奇摩股市）

2017-11-15 13:53

〔記者張慧雯／台北報導〕美股週二走跌、台股電子大型權值股今（15）日開盤不振，台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海 （2317）3巨頭熄火，台股一度下探逼近季線10600點關卡，僅剩電子中小型股以及金控股較具支撐，收盤下跌56.53點、以10630.65點作收，成交量為1265.25億元。

雖然第3季財報公告結束，並無重大利空，MSCI也公布季度調整傳台股調升權重利多，但，台股在台積電、大立光、鴻海走弱，而廣達（2382）法說會後重挫，市場態度轉為觀望；法人表示，近日相對強勢的中小型股轉弱，OTC領先下跌且跌勢明顯大於加權指數，盤面顯示市場信心持續減弱，但台股應不至於重挫，操作策略上避免殺低。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，國際主要央行貨幣政策底定，近期企業財報表現反而影響股市較深。隨著第3季企業財報將進入尾聲，通常市場在年底將進入隔年初的作夢行情，具有想像空間與題材的類股表現相對較佳。投資操作上建議仍以企業獲利佳的族群為優先，但股市適逢高點，個股選擇為重，且須留意追高風險。

保德信高成長基金經理人葉獻文則提醒，台股未來有4大變數要留心，分別是：一、兩岸關係發展情勢；二、地緣政治風險，包括中東、東北亞核武潛在危機，甚至是無預警的恐怖攻擊；三、川普政策的不確定性；四、歐洲不少國家走向分裂，如西班牙、義大利等；因此，儘管全球景氣確認復甦，資金行情延續，投資人考量變數，可以定期定額布局具口碑的老牌台股基金比較保險。