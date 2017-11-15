台中七期商辦3年新供給量 為台北101大樓1.53倍

根據商仲統計，2016至2018年光是台中七期商辦新增供給量便高達近10萬坪，相當於台北101大樓辦公室空間（約6萬5269坪）的1.53倍。（記者徐義平攝）

2017-11-15 13:38

〔記者徐義平／台北報導〕甫升格為全國第二大城市的台中市，近年來因台商回流、金控壽險插旗，掀起一波商辦推案熱潮，根據商仲統計，2016至2018年光是台中七期商辦新增供給量便高達近10萬坪，相當於台北101大樓辦公室空間（約6萬5269坪）的1.53倍。

根據高力國際統計2016至2018年台中七期商辦的新增供給量，2016年為「CBD時代廣場」新增2.8萬坪；2017年則有「親家市政廣場」、「中國信託營運總部」、「富邦文心」，合計新增3.26萬坪；2018年則預計有「聯聚中庸」、「NTC國家商貿」，合計新增3萬9325坪，3年合計新增約9.99萬坪。

高力國際資本市場及投資服務部執行董事黃正忠表示，人口持續成長的原因在於台中市具有相當完整的產業鏈、基礎建設，甚至教育體系也相對完整，尤其是擁有精密機械、光學等完整產業鏈，更是多數台商的發跡地。

而且商辦需求增加也代表產業升級與進駐，進一步可帶動更多人口移入，然而此波台中掀起商辦大量供給熱潮的主因，可分為在地產業辦公室需求升級以及投資需求增加帶動金控與壽險產業進駐。

據高力國際台中分公司實地調查，目前台商首選的辦公室地點為七期，其中「豐邑市政都心廣場」、「親家T3大樓」、「鼎盛BHW」、「CBD時代廣場」等商辦大樓，均不難發現有許多設廠於中部工業區內的企業，選在七期購置商辦大樓做為企業總部或台中營運總部，或其總部設於北部，購買七期商辦做為台中辦公室，尤其是是傳產與科技業者較多。

其中設廠於中部工業區內的企業，選在七期購置商辦大樓做為企業總部或台中營運總部，包括有橋樁金屬、高鋒工業、美食達人（85度C）、敬祐科技、源台精密科技、漢育工業、健豪印刷、旭昇自行車等，涵蓋傳產、科技、食品等產業。

即便總部設於北部，但看中台中發展商機的產業，仍願意花錢在台中添購辦公空間，其中研勤科技（PAPAGO）、聯慷資訊、台灣日旭科技、岱宇企業、敦陽科技等便選在七期購置辦公室。

除商辦交易頻繁外，台中商辦租賃市場也跟著熱絡，根據高力國際進一步分析2010至2014年台中多個指標商辦的租賃情況，除「豐邑市政都心」因量體高達3萬坪，空置率超過3成外，其餘「順天經貿廣場」、「全球運籌中心」、「親家T3」、「鼎盛BHW」的空置率僅有1成上下，顯見台中商辦租賃市場仍維持一定熱度。