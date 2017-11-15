明年景氣像「有蟹黃的大閘蟹」 孫明德：國人會有感

2017-11-15 11:23

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣經濟研究院今天舉行國內景氣趨勢研討會，預估2018年經濟成長率為2.3%、將低於2017年的2.5%;不過，台經院強調，明年台灣景氣將轉為「內熱外溫」，民間消費與民間投資將比今年好，受惠於內需回升，「反而讓國人比較有感」。

今年只剩下一個月多時間，台經院將今年我國GDP成長率，從上次預估的2.08%、上調至2.50%，這也是台經院第三度上修今年GDP ，代表今年「GDP保二」沒問題。

對此，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，台灣近3年經濟漸入佳境，受惠全球貿易擴張、出口力道成長下，使得各機構上修今年我國GDP，不過，由於內需低迷，對國人來說，景氣就像是「外強中乾」，猶如「沒有蟹黃的大閘蟹」，雖然肉多，民眾卻吃不到蟹黃，因而對景氣復甦無感。

展望2018年，根據台經院預估，由於明年出口動能放緩，加上比較基期因素，使得2018年的經濟成長率為2.3%、將略低於今年的2.5%。

「明年的景氣，就像可以吃到得蟹黃的大閘蟹，民眾反而比較有感！」孫明德說，雖然明年GDP略低於今年成長，但接下來，內需可望提升，包括：政府積極推動加薪、並將公務員薪水調高，部分企業也宣布調薪，所得能夠改善，才有辦法提高民間消費，另方面，像觀光業與零售業等，今年已經陷入谷底低點，明年可望看到回溫。

換言之，雖然明年GDP沒有比今年高，但明年成長力道來自內需，這會讓國人對景氣復甦比較有感。