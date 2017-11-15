批剝三層皮 中小企業籲營所稅維持17％

2017-11-15 10:57

〔記者林良昇／台北報導〕財政部稅改方案，擬調高營利事業所得稅稅率，由17%調升到20%，要求中小企業營利事業所得稅維持17%，全國中小企業總會副理事長陳瑞宏說，目前景氣不理想，而基本工資調整、一例一休等，營所稅若提高，形同剝了三層皮，對中小企業負擔非常重。

針對稅改方案，國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰、盧秀燕召開記者會，支持中小企業營利事業所得稅維持17%，曾銘宗認為，政府這次提出的版本是有錢人的稅改，賴士葆則批評這次稅改是劫貧濟富，「黑狗偷吃、白狗受罪」，為了讓股市大戶少繳稅，讓140多萬家中小企業增稅。

賴士葆也說，政府去年稅收超徵1200億元以上，今年也會超徵1000多億元，稅改方案卻會跟中小企業多徵200億元；國民黨將強力反對財政部提出的稅改方案，會提案推動中小企業免除營所稅調至20%。

盧秀燕表示，政府稅收超徵是預期之外，既然超徵，就應適當幫平民減稅，幫助弱勢、中小企業，營所稅應做分級的安排；費鴻泰表示，中小企業雇用的勞工有800多萬人，提供90%的工作機會，政府應幫助中小企業可以上市，而非殺雞取卵。

全國中小企業總會理事長林慧瑛強調，希望稅制改革能依照企業盈利能力分級課稅，讓經濟能力強的人負擔的稅金比較多，中小企業能維持17%營所稅。

陳瑞宏指出，中小企業中，以員工數5人以下的微小企業最多，目前景氣不理想，基本工資調整、一例一休、勞保年金改革，若加上提高營所稅，等於是剝了三層皮，對微小企業負擔很重，希望政府能在景氣回升後，再提高中小企業的營所稅。