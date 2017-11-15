蘋果傳明年推3新機 史上最大6.5吋預估賣這價格...

外界認為，史上最大的6.5吋iPhone價格也將會相當驚人，預估售價恐達1199英鎊（約新台幣4.84萬元）。（美聯社）

2017-11-15 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕凱基證券分析師郭明錤昨天發布最新報告指出，蘋果明年將推出3款新iPhone，分別是配備6.5吋及5.8吋OLED螢幕的機種，與6.1吋LCD螢幕的機種。外界認為，史上最大的6.5吋iPhone價格也將會相當驚人，預估售價恐達1199英鎊（約新台幣4.84萬元）。

郭明錤表示，蘋果明年有望推出3款新機，預測明年才是真正iPhone換機需求的超級週期，不過以過去iPhone手機售價推估，明年推出的新機可能是第2代iPhone X，屆時起價至少1199英鎊或美元，比iPhone X定價999美元高出至少200美元（約新台幣6036元）。

另外英國網站「Trusted Reviews」日前根據過去iPhone定價指出，蘋果若跳過iPhone 9直接推出iPhone X升級版，價格可能介於899至1099英鎊，從蘋果訂價來看，新機的售價比前一代遞增約100英鎊或美元，螢幕加大的Plus版也會比正常大小iPhone再多至少100英鎊或美元。

至於郭明錤昨天預估，瞄準中低階市場的6.1吋的LCD機型，起跳價估介於649至749美元（約新台幣1.96萬至2.26萬元），不過他並未提供OLED機型價位的預測。