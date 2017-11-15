美國對這個商品扣反傾銷稅 中國商務部：這是歧視

美國商務部裁定，將對中國製硬木膠合板扣反傾銷稅，引起中國強烈反彈。（資料圖，路透）

2017-11-15 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上週亞洲行成果豐碩，但中美間的貿易角力仍未因此消失。由於不滿美國對中國製硬木膠合板扣反傾銷稅，大陸商務部貿易救濟調查局局長王賀軍昨（14）日擺出強硬姿態，認為美方調查不公，中方感到「極為不滿」。

綜合媒體報導，美國商務部13日裁定，中國對美國的硬木膠合板傾銷幅度達183.36%，而中國政府對企業的補貼幅度則由22.3%到195%不等，將據此徵收反傾銷稅。而王賀軍則批評美國的調查「罔顧世貿組織義務和承諾」，使用「歧視性的替代國」做法，拒絕企業提交的大量證據，「完全歪曲」實際生產流程。

王賀軍批評美國，無視世貿組織有關規則和裁決，「人為構造出」低價提供原材料、出口買方信貸等補貼項目並裁出較高補貼幅度，此種不合理做法和裁決將嚴重阻礙中國膠合板對美出口，損害中國企業利益，中方對此表示強烈不滿。

王賀軍還特地提及川普，表示在川普訪中期間，兩國元首達成了互利共贏的中美經貿合作的廣泛共識，因此中國希望美國切實落實兩國元首共識，根據世貿組織規則「公平、公正地」進行調查，通過對話和協商妥善管控分歧。