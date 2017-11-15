林百里批高通案對產業不利 經長：將再約高通談

2017-11-15 09:34

〔記者黃佩君／台北報導〕廣達昨召開法說會前記者會，對日前公平會重罰高通234億，董事長林百里指出高通是很重要的技術提供者，也與台灣許多廠商與其都有合作關係，「不曉得公平會憑什麼理由說高通不公平」；並強調在此裁罰影響下，公平會為台灣增添對產業不利變數。對此經濟部長沈榮津今表示，目前還未與高通談過，但有機會的話會再與高通談一下，將再安排會面。

日前公平會宣布對高通234億天價裁罰，林百里昨重砲表示高通是很重要的技術提供者，台灣做手機的廠商採用高通技術的比重很多，就如同筆電廠多數採用英特爾技術。他也強調，包含高通在內的晶片公司，都是台灣科技業重要的技術來源；下游廠商整合晶片技術生產產品，形成完整供應鏈，高通也因此是台灣重要供應夥伴，不曉得公平會憑什麼理由說高通不公平。

林百里也說，台灣以外銷為導向，如果不斷鄙棄對產業具有重要意義的廠商，對台灣產業乃至半導體業發展相當不利，公平會的作法，為台灣搞出很不利的因素。

對林百里說法以及與高通溝通狀況，沈榮津今表示，對公平會裁罰經濟部尊重其處理，但展望未來，經濟部仍一直強調公平交易與產業發展應做調和。目前希望有機會的話，能再與高通談一下，在尊重公平會裁罰的前提下，經濟部會針對產業影響部分，再安排與高通討論。

從公平會揭露高通案迄今已超過一個月，對是否已與高通溝通，沈榮津今也表示還沒有，因他上週在越南參加APEC，才剛返台，但會儘快安排。

此外，上週在越南APEC TPP11國達成共識，RCEP本週也在馬尼拉開會；對全球經貿似有再度整合趨勢，沈榮津也表示要多管齊下，並加速法規全面調適。沈榮津說，目前正在形成的多邊協議是CPTPP、RCEP，此外就是區域性的APEC，台灣目前針對3區域經貿整合都要多管齊下。

沈榮津也強調，台灣要爭取加入，目前要努力幾個事情，包括法規全面調適，目前針對TPP在立法院有8個法案在進行；此外還要利用各種國際機會，與各協議的成員國多交流溝通；另外在國內程序上，內部也要積極與產業界、學校學生、以及國會溝通。沈榮津也說，這些任務中，爭取會員國的支持最重要，但法規調適、產業影響、溝通等3個程序都必須進行，缺一不可。