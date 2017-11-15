IEA下調原油需求預測 油價今下跌

油價今天下跌。（美聯社）

2017-11-15 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕油價今天下跌，主要原因為國際能源機構（IEA）下調全球原油需求預測，同時也警告美國頁岩油產量大幅上漲。

紐約商品交易所（NYMEX）西德州中級原油（WTI）12月交割價下挫1.06美元或1.9%，以每桶55.70美元作收，盤中一度跌至55.18美元。

倫敦北海布蘭特原油1月交割價下跌95美分或1.5%，收在每桶62.21美元。WTI和布蘭特收盤價皆為11月3日以來的最低水平。