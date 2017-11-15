數據表現佳歐元上揚 稅改受阻美元喊跌

2017-11-15 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕近日歐元區公布經濟數據，包括德國、義大利都高於預期，使得歐元應聲上漲，美元則受到稅改進度影響，美元指數下跌0.6%。

德國公布第三季經濟成長年率達3.3%，高於預估的2.4%。義大利第三季經濟成長年率為1.7%，創下2011年第一季以來最大升幅。強勁數據表現推升歐元，歐元上漲至1.1777 美元，創三週高點，週一尾盤報1.1669。

美元投資人則關注稅改法案的進展，擔憂情緒導致美元指數下跌0.6%至94.929。兌日圓下跌至113.42，週一尾盤報113.62。