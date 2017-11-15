軍改草案公布 八百壯士不滿要求先溝通

2017-11-15 00:46

〔中央社〕抗議年金改革團體八百壯士昨天晚間表示，國防部公布的軍人退撫變革內容是明確版本，而非如政府所說的草案重點，讓退伍軍人喪失信任，要求政府先與退役軍人就年改進行溝通。

國防部昨天公布軍人退撫新制草案，由退伍軍人組成的「八百壯士」晚間發表新聞稿回應。

八百壯士表示，民進黨政府高官信誓諾諾，言猶在耳，但昨天上午赴總統府陳抗結束前，就從媒體得知「軍人退撫變革」內容，事實上已是明確的版本，而非所謂「草案重點」，媒體也播出行政院政務委員、總統府國家年金改革委員會副召集人林萬億向記者說明的畫面。

他們又說，無法忍受執政黨官員和政客都是一丘之貉，處理政府政策的心態與手段，都以欺詐詭騙的方式行之，讓退伍軍人完全喪失信任感。

八百壯士指出，林萬億未實現先與退伍軍人團體溝通的承諾，背信毀諾，基於軍人權益，要求林萬億出面說明為何欺騙、背信，否則未來不排除採取任何遍地開花的行動。

八百壯士並說，依行政程序法有一個月溝通期，但照目前民進黨執政的作為和特性，顯然只是跑過程，此既定版本的底案，未來根本不會改變。

八百壯士表示，希望政府要求國防部和退輔會就軍人退撫法案重新溝通，並接納八百壯士年改會委員意見，若試圖蒙混欺騙、強渡關山，將退伍軍人逼上絕路，走向無底線陳抗，未來將嚴重影響國安。