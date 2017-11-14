群創斥資314億元 買下鴻海6代LTPS廠設備

2017-11-14 18:00

〔記者陳梅英／台北報導〕群創光電（3481）總經理暨營運長蕭志弘今日表示，為擴大LTPS技術佈局，宣布群創向鴻海購入路竹LTPS廠設備，總金額約新台幣314億。

因應客戶Exclusivity（獨家性）需求，2014年11月20日鴻海集團投資LTPS廠，落腳群創高雄路竹B廠，除了提升雙方對於全球高階中小尺寸面板及其相關產品製造之研發實力，更借重群創TFT面板技術菁英。鴻海與群創投入各自之優勢技術與資源，是營運與技術互補的最佳策略聯盟。

為了創造群創中小面板更大營收成長與技術發展，群創購買路竹LTPS廠，蕭志弘指出有三大意義：

1.增加中小尺寸營收，讓各尺寸產品線更具均衡性，平衡電視產品的比重。

2.群創受限僅一座G3.5 LTPS，產能不足。路竹G6 LTPS產線加入後，全球面積佔有率可望從2%增加到8%。

3.LTPS是OLED、miniLED、uLED技術的重要基礎，提高LTPS產能將有助於群創在高階手機產品技術發展。

蕭志弘說，群創今年要「向前走－做到整機；向上走－技術振興；向外走－以全世界出海口為重心」。這次統一管理路竹LTPS廠，將加速向上走-技術振興的腳步，為發展高階中小面板產品與技術奠定重要基礎。