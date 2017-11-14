睽違28年 國際會議協會（ICCA）年會高雄2020登場

2017-11-14 17:21

〔記者羅倩宜／台北報導〕打敗日本橫濱及加勒比海的美麗城市卡塔赫那（Cartagena），外貿協會協助高雄奪下2020年「國際會議協會（ICCA）」年會主辦權，屆時將有全球會展界大咖逾千人來台。這些會展界人士都是各項國際會議及獎勵旅遊的要角，未來將更有利台灣爭取會議主辦，發展商務觀光的綠色產業。

「國際會議協會（ICCA）」本週正在布拉格舉行年會，昨（14日）大會表決，2020年主辦權由高雄奪下。ICCA曾於1992年在台北舉辦年會，睽違28年後第2次在台舉辦。ICCA是全球規模最大的國際會議組織，有來自98國家逾1千名會員，每年年會約有1千名國際會展人士參加，今年在布拉格的年會，參加人數破紀錄來到1300人，為歷年之最，主要是受到布拉格的城市魅力吸引。

外貿協會表示，近年全球各城市都在打造像布拉格一樣的城市魅力，以便擴大觀光及商務旅遊，創造全新的無煙囪產業。為了協助高雄爭取ICCA 2020年會主辦權，外貿協會3年前就開始籌備，透過各種管道先爭取ICCA週邊活動，包括「2014 ICCA-TAIWAN MICE Bid Workshop（ICCA競標研習營）」、「2015 ICCA Management & Finance Committee（ICCA核心高峰會）」，全都拉到高雄舉辦，並且邀來具有投票權的評審委員，親自體驗高雄在交通、場館及城市特色的便利。

外貿協會國際會議中心主任藍淑琪表示，以往競標城市極少第1次就成功，例如美國休士頓競標4次才取得2019年主辦權。高雄首次競標就擊敗2個實力堅強的對手：橫濱及卡塔赫那，是中央與地方政府合作的成果。

藍淑琪表示，為助高雄取得ICCA年會主辦權，貿協在3年前就鋪梗，不論是ICCA競標研習營、核心高峰會，都賣力行銷高雄。ICCA17位具投票權的理監事，有三分之二曾到過高雄，印象深刻。高雄去年遞標後，就禁止任何遊說及宣傳活動，「但貿協早在3年前就佈局，更早準備。」

外貿協會表示，在經濟部國貿局的MEET TAIWAN計畫下，近年成功爭取多項國際會議來臺舉辦，這次高雄又拿下「國際會議協會（ICCA）2020年年會」主辦權，臺灣在國際舞臺上更獲肯定。