貿協攜手Amazon 傳授中小企業電商秘笈

2017-11-14 16:20

〔記者羅倩宜／台北報導〕外貿協會與美國電商龍頭Amazon將在本月28日舉辦「B2B電商必勝方程式」分享會，邀請具實戰經驗的專家群以及國內最大B2B平台-「台灣經貿網」傳授進軍電商市場的秘訣。國內配電設備廠享曆表示，過去以代工為主，透過電商成功打開海外市場及自有品牌，如今外銷已占半數。

數位轉型是全球企業重要的課題，但還有很多深具實力的國內製造業，苦於無法大幅打開外銷市場。貿協接受國貿局委託，成立國家級的B2B電商入口網站「台灣經貿網」，其下並設置交易平台「買賣旺（idealez.com）」，替企業爭取更大外銷商機。

為讓國內廠商進一步了解電商策略，外貿協會十月份首度與美國電商龍頭Amazon合作，舉辦分享會，吸引近250位企業主到場。11月28日將再舉辦今年度最後一場，並移師台北國際會議中心擴大舉辦。

台灣網商協會理事長、國內配電設備廠享曆工業副總經理林憲忠表示，享曆本身就是走向跨境電商最成功的例子。林憲忠說，享曆是傳統製造業，尤其在配電設備的冷門市場，想要轉型走向跨境電商，並不如消費市場容易。享曆以往主要承接代工訂單，價格、交貨期限、規格等等都受制於品牌廠。後來接觸到台灣經貿網及各種B2B電商平台後，才開啟外銷之路。早期享曆的自有品牌占營收比重僅不到10%，如今拜電商之賜，自有品牌已超過6成，其中外銷更達半數。

除了享曆將分享成功經驗，此次分享會還請到本身也是電商創業家的臺灣電子商務創業聯誼會秘書長陳宏欣，暢談在電商圈征戰18年的經驗。另外，今年十月剛拿下校園電子商務競賽首獎的兩個團隊：圓廣創意印刷及實踐大學，也將說明如何透過網站內容、產品拍攝等等，抓住買主目光。

「B2B電商必勝方程式」報名網址或撥打0800-506-088電話洽詢。