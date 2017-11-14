「1月賺到10月」 台灣虎航共獲利4.7億

台灣虎航董事長張鴻鐘（右七）今天宣布，台灣虎航今年第三季獲利3億元，且已是「1月賺到10月」，合計獲利4.7億元。（記者陳宜加攝）

2017-11-14 15:57

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣虎航董事長張鴻鐘今天宣布，台灣虎航今年第三季獲利3億元，且已是「1月賺到10月」，合計獲利4.7億元。他也透露，台虎下月即將開航高雄─福岡、預計明年初再開航台北─小松，未來並預計將包機航點轉換成定期航班。

張鴻鐘今天表示，台灣虎航去年虧損7億多元，今年在華航董事長何煖軒、總經理謝世謙指導與員工努力下，經過10個月努力，已有獲利。今年第三季賺3億元，加上第一季、第二季賺的1.7億元，合計4.7億元，「今年是獲利一年。」

分析今年銷售主力，仍以日本東京、大阪為最大宗，而對於台虎未來展望，張鴻鐘笑說，台虎開始賺錢後，第一步希望3、4年內清償過去累積的15億元虧損，今年12月將迎接旗下第11架A320新飛機，預計2、3年內不再引進新機。

他也指出，目前營運佐賀、旭川、花卷等日本航線，均為包機模式，明年夏季希望在培養穩定市場客源後，轉換成定期航班營運，是接下來的策略。另外，下月8日將開航高雄─福岡，明年1月預計開航台北─小松，仍待日本官方核准。

張鴻鐘說，台虎載客率從7成成長到今年7、8月曾攀上8成5，是獲利最主要關鍵，目前旗下每架飛機每天運轉11小時。不過，他今天再度重申，台灣虎航是「平價航空」，而不是廉價航空，飛機飛上天絕對安全，飛安沒有疑慮。

他表示，一年來，台灣虎航換血許多人，外界曾質疑「台灣虎航變成威航幫」，但「無論黑貓、白貓，能抓老鼠的就是好貓」，他說，威航解散不完全是員工的錯誤，反而提供優秀人才給台虎，包括威航、復興航空，均雙手擁抱歡迎，來到台虎就是「台虎幫」。