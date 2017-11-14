委內瑞拉債務違約 原油價格恐衝高！？

2017-11-14 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕隨著委內瑞拉政府的財務危機日漸龐大，加上國內政治局勢動盪不安，外界認為，委國政府可能一步步走向倒閉。

綜合外媒報導，委內瑞拉通膨率已飆升至1600%，其它還包括積欠650億美元（約新台幣1.96兆元）債務、因人權問題遭歐洲加重制等問題，加上一筆今年9月15日到期的1.85億美元（約台幣56億）債務利息，至今仍未繳付。

報導中提到，國際油價從每桶100美元跌落至近來的50美元左右，加上美國在今年8月對委國實施經濟制裁，對仰賴出口原油的委國政府造成極大財政壓力。原油出口佔該國GDP50%以上，出口總金額佔比更高達95%。

委國在2009年向中國貸款600億美元，並以低於市場的油價償還債務，但自2016年起，中國逐漸減少對委國的原油依賴，減少了資金補助及原油進口。

「加拿大皇家銀行」分析師卡福特（Helima Croft）在8月時指出，委國一筆35億美元的債務將在10至11月到期，若違約不還，可能會促使油價在10月衝破50美元大關。而委國因為經濟、政治陷入危機，今年石油產量大減約13%，跨國石油公司也逐漸撤出工程師，卡福特表示，委國是美國墨西哥灣煉油廠的重要供油國，或許會成為移除市場過剩原油的「秘密武器」。