區間走揚 新台幣中午暫收30.176元

2017-11-14 12:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕台股今天開高走低，但匯市未受到太大影響，新台幣匯率中午暫以30.176元兌1美元作收，升值1.4分，台北外匯經紀公司成交量為3.24億美元。

外匯交易員表示，新台幣盤初呈現區間走揚格局，上午交易區間主要落在30.16元至30.18元，波動範圍僅2分左右，依舊在既有區間內盤整。

外匯交易員指出，當前銀行間交投持續以實質性拋補為主，導致新台幣較難展現明顯的升貶幅，後續外資動向，以及國際美元強弱，預料將是主導匯價走出明確方向的重要因子。