帶動航太產業鏈 華航與NORDAM集團合資成立飛機維修公司

2017-11-14 12:11

〔記者陳宜加／台北報導〕華航與美國NORDAM航太集團今（14）日宣布合資在台成立複合材料維修廠「諾騰亞洲公司（NORDAM Asia Limited）」，由華航董事長何煖軒兼任公司董事長，NORDAM副董事長暨營運長T. Hastings Siegfried兼任副董事長，雙方合作預期帶動產業投資、培育航太維修人才，創造國內就業機會。

何煖軒與T. Hastings Siegfried於當地時間13日上午在位於美國奧克拉荷馬州土爾沙（ Tulsa ）總部，舉行合資（Joint Venture）簽約儀式，並由NORDAM執行長Meredith Siegfried、經濟部工業局及相關產業代表與會見證。

何煖軒表示，鑒於政府已將航空產業列為「5+2產業創新計畫」的重點產業項目之一，華航視協助推動相關產業成長及獲利為責任，深感肩負產業發展使命。

他指出，此次飛機維修合資案，期望發揮拋磚引玉之效，帶動台灣航太產業鏈，不但可望壯大零組件行業，也將使相關製造業更加蓬勃，進而開拓市場商機並提高國內外航空業交流。他也說，華航與NORDAM雙方在既有10年的基礎上深化合作，持續深耕亞太地區複材維修市場，就是要增進台灣航空維修產業實力。

T. Hastings Siegfried指出，NORDAM為航太工業領航者，除推動籌建航空專業維修能量，藉此合作也擴大維修市場版圖，借用華航航網降低整體購料成本、提高效益，開創互利雙贏局面，攜手打造亞洲最好品牌。

合資案由NORDAM持股51％、華航持股49％，維修廠房將設於桃園機場中正段內土地，預計2019年完工啟用，提供亞洲地區發動機反推力裝置（Thrust Reverser）及複合材料維修服務。預期帶來「三大助力」，除滿足華航自有機隊維修需求、提升華航修護工廠在複合材料的維修能力，更促進國家航太產業發展。