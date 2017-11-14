宏達電推出VIVE WAVE VR開放平台 廣達等12家共同參與

2017-11-14 09:52

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）今（14）日於北京召開VIVE開發者峰會（VDC2017），宣佈推出VIVE WAVE VR開放平台。宏達電HTC Vive中國區總經理汪叢青指出，VIVE WAVE VR開放平台集開發工具與服務功能於一身，旨在協助加速第三方合作夥伴簡化行動虛擬實境裝置之內容開發流程，優化高性能設備的使用體驗。包括愛奇藝、暴風魔鏡、小鳥看看、小派科技、創維酷開、海信聚好看、創通聯達、億境虛擬、IDEALENS虛擬世界、努比亞、360手機以及廣達電腦在內的12家硬體合作夥伴，共同提出在未來產品中整合Vive Wave及對應的VIVEPORT開放內容平台的高度意願。

汪叢青說，Vive Wave的推出使得開發者們得以基於統一的開發平台和應用商店進行跨硬體的內容開發和發行，旨在解決長期困擾行動虛擬實境裝置市場的高度碎片化問題。目前，全球有超過35個精選的內容開發團隊已為Vive Wave打造了優質的行動虛擬實境裝置內容，其中14個開發團隊將在峰會現場進行精彩的展示。

Vive Wave VR SDK（軟體開發套件）提供開放介面，相容多種行動虛擬實境裝置頭戴式顯示器和配件，並以Viveport應用商店作為通用的內容平台。這樣一來，虛擬實境開發者們可以更加高效率地專注於內容的開發，並通過眾多廠商的多元化虛擬實境設備接觸更龐大的用戶群體；硬體合作夥伴可大幅減少基礎優化方面投入的精力，更加專注於設備本身的創新，並通過Viveport平台獲取大量實用的優質虛擬實境內容。

汪叢青表示，很高興看到Vive Wave VR開放平台得到硬體合作夥伴和開發者的大力支持。