11/14重要財經新聞一覽

國民黨文傳會副主委洪孟楷（右）等人針對一例一休修正只公告7天，到監察院告發勞動部長林美珠瀆職。（記者王藝菘攝）

2017-11-14 09:24

自由時報財經︰66％民眾 贊成一例一休修法

台灣世代智庫昨針對時事議題公布最新民調，有六成六民眾贊成政府「一例一休」修法，不贊成比例僅一成五。與會的學者和立委皆表示，這次民調顯示，民眾普遍認為現行「一例一休」有其修法必要。

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蘋果日報財經︰3兆元嫌少 高通宣布拒絕博通

66％民眾 贊成一例一休修法%%http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1151700

美國晶片製造商博通（BROADCOM）上周提議以1030億美元（約3.1兆元台幣）價碼收購同業高通（QUALCOMM），高通昨在美國股市盤前表示，該公司董事一致拒絕博通的收購提議。不過，據台灣半導體業界高層分析，從財務角度來看，這筆交易會成功，因雙方前25大股東重疊性達40%，「股東架構對高通並非有利」。

工商時報財經︰反制「雙通」合體 聯發科AI 結盟NVIDIA

博通（Broadcom）及高通（Qualcomm）喊合併，聯發科擬定反制大作戰。根據業界人士透露，聯發科將再尋找合適公司進行併購，鎖定WiFi無線通訊相關廠商。另外，聯發科也將建立策略聯盟平台，不再單打獨鬥，外傳有意與輝達（NVIDIA）在人工智慧（AI）方面合作。

中國時報財經︰鋼鐵價走強 台塑增資漳州

伴隨鋼鐵市況回穩，台塑昨（13）日董事會通過旗下持股29.17％、位於大陸漳州的福欣特殊鋼公司重啟5億美元、年產冷軋不銹鋼捲30萬噸擴建計畫，台塑將依持股增資1.458億美元。此擴建計畫搭配台塑越鋼今年順利點火投產，對台塑集團耕耘大中華、東協鋼鐵市場更添利基。

經濟日報財經︰郭董大賣夏普股 引發市場聯想

夏普昨（13）日發布訊息指出，大股東鴻海董事長郭台銘個人投資的超視堺國際（SIO）出售540萬股夏普股權，市價約新台幣51億元，主要為夏普衝刺重返東證一部增加流動性考量，市場估郭台銘將獲利38億元。

星島日報財經︰易鑫中籤率僅一成 抽30手始穩奪一手

繼閱文（772）之後的另一焦點新股─易鑫（2858），消息人士透露，公開發售部分1手中籤率僅得10%，只有3200名認購1手的散戶獲派1手，認購30手（約11.66萬元）才穩獲一手。與此同時，新股升得急亦跌得快，多隻半新股昨逆市跌，閱文失守100元，低見94，收報96.55元，跌近4%。雷蛇（1337）昨首掛升幅愈縮愈少，由升4成縮至不足20%收市。雅居投資 （8426）挫逾21%穿招股價。已破底的凱知樂（2122）再挫逾11%。