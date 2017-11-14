MSCI連兩次調升台股 台灣權重上調最多

台股破萬點的時間越來越長，MSCI季調整也將台股權值二度調高。（擷取自奇摩股市）

2017-11-14 09:25

〔記者張慧雯／台北報導〕根據MSCI季度調整最新權重，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由11.71%上調至11.79%，調升幅度為0.08%，已連續兩次調升權重！而「MSCI亞洲除日本指數」權重由13.54%上調至13.60%，調升幅度為0.06%，在「MSCI全球市場指數」權重由1.37%上調至1.39%，調升幅度為0.02%，最新權重將在11月30日收盤生效。

至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增5檔，刪除4檔，指數成分股將增加至90檔，並有12檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為新增成分股旺宏，其權重為0.57%，權重調降最多的成分股為剔除成分股美利達，權重為0.16%。

元大摩臺基金經理人陳思蓓表示，本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，本次調整各國家權重相較以往有較明顯變動，此次權重調升最多的國家為台灣，權重增加了0.08%，而本次權重調降最高之國家為巴西，權重被下調0.08%。

她表示，此次台灣為權重調升最多的國家，主要原因是台灣新增之成分股為中大型成分股，而本次剔除之成分股皆為中小型成分股所致，扣除剔除成分股的自由流通市值後，台股整體自由流通市值仍明顯上升，使得台灣在「MSCI全球新興市場指數」的權重由原先的11.71%增加至11.79%。

陳思蓓分析，目前全球經濟仍屬穩健，在新興市場經濟加速增長的趨勢下，帶動整體消費需求增長，台灣第3季GDP成長率大幅回升，雖然台灣PMI近期擴張程度略有下降，但整體仍處於明顯的成長態勢。

綜觀國際狀況，美國稅改法案雖有分歧，但整體10月經濟數據仍維持良好，經濟體質仍然強勁，在歐洲方面，英國脫歐談判及加泰隆尼亞獨立的問題逐漸降溫，在風險性事件有限的情況下，預期明年第一季前，行情將回歸基本面體質發展。

她也提醒投資人，樂觀中仍須觀察美國對北韓之強硬態度仍為不確定因素，而目前新興市場股市皆處於歷史相對高點，建議仍須謹慎面對投資人短期獲利了結的量能釋放。