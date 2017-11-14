台股盤前》期貨選擇權月合約結算前 台股恐難有表現

昨（13日）由於日韓股市拉回加上外資心態保守，加權股價指數繼續弱勢，尾盤下殺，週一台北股市終場下跌48.75點，收在10683.92點，失守10700大關。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-14 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕昨（13日）由於日韓股市拉回加上外資心態保守，加權股價指數繼續弱勢，尾盤下殺，週一台北股市終場下跌48.75點，收在10683.92點，失守10700大關。集中市場成交量為1222.62億元。集中市場三大法人共計賣超28.82億元，其中外資及中資賣超18.19億元，投信賣超1.96億元，自營商賣超8.67億元。外資在期貨市場則是小幅偏多操作，其台股期貨多單未平倉量較前一交易日增加622口，累計持倉量為46968口。

加權股價指數已連續三個交易日收盤低於月線位置，短線上呈現弱勢跡象，且截至昨日外資在選擇權市場持有高達36.8萬口的賣權部位，預計在本週三期貨選擇權月合約結算之前台股恐難有亮麗表現，本週三結算後，期貨交易人應關注外資在期貨市場的多空動向，亦可注意加權股價指數於10月11日跳空上漲的K棒低點附近位置是否有強力支撐。

投資人懷疑政府的稅改計畫今年能否完成並擔憂即使稅改計畫完成，企業減稅也要延後至 2019 年。奇異公布2018年獲利預估較預期疲弱、削減股利50%，並宣布焦點將置於醫藥，航空與能源，股價下跌。13日美股上漲，漲幅介於0.07至0.27％，美股四大指數中長期趨勢仍偏多，短期高檔整理。

今日觀盤重點：

根據業界人士透露，聯發科將再尋找合適公司進行併購，鎖定WiFi無線通訊相關廠商。另外，聯發科也將建立策略聯盟平台，不再單打獨鬥，外傳有意與輝達（NVIDIA）在人工智慧（AI）方面合作。聯發科若能與NVIDIA合作，將可加速其AI的深化與布局。

博通合併高通成為今年下半年IC設計產業的焦點，雖然現在外電指出高通很可能拒絕，不過有市場消息指出，高通若真的拒絕博通合併案，博通甚至不排除敵意收購高通股權，藉此吃下高通。

在港股上市、旗下擁有376家大潤發門店和78家歐尚門店的大陸量販店之王高鑫零售，13日突然宣布停牌。儘管目前尚未知停牌緣由，但因過去1年來高鑫零售與各家線上業者合作傳言不斷，再度激發市場對其電商聯姻的想像空間。潤泰全近期站回還原年線之上轉強。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供