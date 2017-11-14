MSCI全球標準型指數新增旺宏、國巨等5檔

明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布半年度調整，台股在全球標準型指數新增亞德客-KY等5檔，剔除美利達等4檔。（路透）

2017-11-14 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布半年度調整，台股在全球標準型指數新增亞德客-KY等5檔，剔除美利達等4檔；在全球小型指數新增奇力新等19檔，剔除國賓等19檔。相關調整預計11月30日收盤後生效。

統計本次MSCI成分股調整，台股在全球標準型指數成分股新增亞德客-KY、旺宏、穩懋、華邦電、國巨5檔；剔除美利達、台肥、創見、裕隆4檔。

台股在全球小型指數成分股新增19檔，包括奇力新、金居、京鼎、健和興、美利達、新唐、王道銀行、百和興業-KY、恒耀、廣越、如興、順德、建準、至上、台肥、興勤、創見、合晶、裕隆。

台股在全球小型指數剔除19檔，包括亞德客-KY、國賓、邦特、友訊、厚生、國碩、宏普、國揚、龍邦、基亞、年興、華泰、聲寶、橋椿、台產、拓凱、穩懋、華邦電、國巨。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，最新半年度調整結果公告日期為歐洲中部時間11月13日晚上11時（台灣時間11月14日凌晨5時），調整結果將於11月30日收盤後生效。