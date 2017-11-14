2017-11-14 00:34

〔中央社〕華爾街股市今天開低，但午盤時三大指數都在平盤左右游走。美國股市上周轉弱，結束了兩個多月的漲勢。

美股早盤走弱的原因之一是陷入困境的大企業奇異公司（General Electric）宣布，將推動削減成本的計畫，包括裁減數千員工，並將出售主要資產以及將股利砍半。

正午左右，道瓊工業指數微漲0.04點，來到23422.25點。

標準普爾500指數微跌0.34點，來到2581.96點；那斯達克指數微跌2.51點，來到6748.43點。