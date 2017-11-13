二代接棒！製鞋大廠豐泰王秋雄辭董座 長子王建弘接任

2017-11-13 20:35

〔記者楊雅民／台北報導〕製鞋大廠豐泰（9910）董事長王秋雄以年事已高為由，辭任董事長一職，董事會今日通過由其長子豐泰集團總裁王建弘升任董事長一職，次子豐泰第二事業部總經理王建榮則升任副董事長，第一事業部總經理陳昭吉則接任豐泰集團總裁，該人事案將於明年3月24日生效。

王建弘台灣大學畢業，畢業後一路從豐泰基層做起，曾任豐泰製模事業處經理、協理、處長及副總經理；次子王建榮則是中央大學碩士，曾任豐泰協理、處長，現任豐泰公司第二事業部總經理，豐泰第二事業部，是Nike足球的最大生產商。