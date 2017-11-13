中國金融業放寬外資限制 李長庚：樂觀其成

2017-11-13 21:16

〔記者王孟倫／台北報導〕對於外商投資當地金融市場股權限制，中國政府日前宣布大幅鬆綁；對此，國泰金控總經理李長庚表示，新的規範，我們是樂觀其成，因為對於外資持股的規範，提供了更多新的彈性，有利於台灣金融業在大陸市場布局。

李長庚今天出席「高資產客戶資產移轉規劃論壇」，媒體會後詢問，中國對所有外商投資金融業鬆綁相關限制，而台灣金融業原本享有優於一般外資的投資條件，因為兩岸服貿未通過而卡住，因此，是否擔心在中國市場競爭優勢不在？

對此，李長庚表示，不用擔心，反而應該要好好利用這個機會去發展，對台灣金融業來說，總是有機會的；在過去時代，中國大陸對我們是採取「同等優先、適度放寬」，但在法規適用上，陸方仍把我們視為外商，這個開放對象，是否包括台灣，若沒有，希望政府可以透過協商來納入。

李長庚認為，陸方的新規定，我們是樂觀其成，畢竟可以提供更多新的彈性，以國泰人壽為例，我們在中國大陸是合資公司，當初東航希望出售股權，但受限於法規，我們無法購買東航的股權；未來，新的規範可以讓股權安排、有更多的彈性空間。

此外，有關理財規劃顧問（CFP）議題，李長庚表示，2009年之後，整個各國政經環境都在改變，改革推動與科技力量之推波助瀾，資本市場變化更快速，因此，理財規劃顧問必須要更能瞭解客戶需求，及提供完善的財務規劃。