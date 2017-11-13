味全以13.3億元賣龍潭廠 獲利Q4入帳

2017-11-13 17:56

〔記者楊雅民／台北報導〕改善財務結構，味全（1201）董事會通過處分龍潭廠及其周邊農牧用地共計2萬6116坪，交易總金額計13.3億元（含稅），初估獲利金額約4.3~4.5億元間，處分利益可望於第四季入帳，每股盈餘貢獻達0.85~0.89元。

味全表示，龍潭廠以生產沙拉醬、有料沙拉、油醋醬及果凍等產品，整體產值約佔味全總產值4.5%，主要供應客製化產品給餐飲客戶，原龍潭廠生產線將整合入斗六廠，同時將重新配置斗六廠生產線及增加自動化設備。

建置作業預計半年內完成，期間將維持正常供貨，對客戶及公司銷售無重大影響，龍潭廠對現有81位員工，公司也將進行轉任安排及補償作業，確保員工得到最妥善的照顧與保障。

味全受到「滅頂」事件衝擊，連續10個季度出現虧損，虧損金額達約35億元，經過3年的波折，味全第2季單季本業獲利達4916萬元，較去年同期本業虧損2.52億元大幅改善。

味全第三季合併營收達52.17億元，年增4%，季增21%，其中台灣事業第三季營收為22.18億元，與去年同期持平，中國事業第三季營收為29.7億元，年增5.4%，若扣除人民幣兌台幣貶值因素，營收成長幅度更高。

味全執行長蘇守斌表示，第三季是傳統旺季，且味全第三季有美元借款的匯兌收益，加上促銷費用下降，台灣事業毛利率提升至30%，中國事業毛利率達52%、淨利率4~5%，期待第三季營運優於去年同期。