德國Ifo：全球經濟氣候指標創新高

2017-11-13 21:30

〔記者陳梅英／台北報導〕德國Ifo經濟研究院今日發佈第四季全球經濟氣候指標（World Economic Climate），從上季13.2點上升至17.1點，已經連續4季為正值，且創下2011年第3季以來新高，受訪專家不管對當前或是6個月後經濟預測評價均較上季改善，惟受訪專家對台灣當前經濟以及未來6個月預期均較為保守。

根據德國Ifo今年第四季對全球120個國家、1119位專家進行的世界經濟調查顯示，全球經濟氣候指標由今年第3季的13.2點上升至17.1點，其中，對當前經濟現況評價為17.2點，較上季增加4.7點；對6個月後經濟預期評價為16.9點，亦較上季上升2.9點。

就主要區域來看，先進經濟體、新興市場與開發中經濟體的經濟氣候指標皆續呈正值，惟先進經濟體對6個月後經濟預期評價持續下滑。

專家看國內 整體經濟現況持續看「壞」

台灣方面，國發會在9月底針對台灣智庫以及金融機構總經專家發出15份問卷，於10月24日全數回收，但受訪專家對台灣整體經濟現況持續看「壞」，且得分低於上季調查結果，主要是「持平」人數增加；資本支出則由上季的「持平」轉為看「壞」；民間消費雖然持續看「壞」，分數高於上季調查結果，主要是看「壞」人數比例減少。

受訪專家對台灣6個月預測，總體經濟表現持續「看好」，看好分數降至6.7，是2012年第一季以來新低。資本支出從由「轉壞」上升至「轉好」；民間消費反而從「持平」下降至「轉壞」。另，預期未來半年，我國進、出口皆可望轉好，美元相對新台幣升值，長、短期利率將調升，股價水準則下跌。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，全球經濟氣候指標分數創下歐債危機以來新高，且從國際貨幣基金（IMF）10月最新發佈預測來看，今年全球貿易量成長從4%提高至4.2%，顯示全球經濟成長動能持續在增強，IMD並上調了歐洲、美國、中國、日本等主要經濟體的經濟成長率，外在環境好，對台灣經濟成長動能延續也有好處，只能說台灣專家對台灣當前總體經濟看法比較保守。