詩肯Q3每股賺1.39元 年增近7成

詩肯（6195）第三季合併營收為4.72億元，受惠於「詩肯居家」品牌已開始貢獻獲利，帶動第三季稅後淨利0.61億元、EPS1.39元，較去年同期大幅成長69.51%，圖為詩肯董事長林福勤。（記者楊雅民攝）

2017-11-13 17:20

〔記者楊雅民／台北報導〕詩肯（6195）第三季合併營收為4.72億元，受惠於「詩肯居家」品牌已開始貢獻獲利，帶動第三季稅後淨利0.61億元、EPS1.39元，較去年同期大幅成長69.51%。

累計前三季合併營收為13.24億元、稅後淨利1.51億元、EPS達3.49元，前三季稅後淨利已達2016年全年獲利的92.14%之水準。

詩肯表示，旗下「詩肯柚木」及「詩肯居家」雙品牌市場這幾年積極衝刺市占率，前三季總門市數量達114家（柚木82家、居家29家、睡眠3家），第三季詩肯居家、詩肯柚木品牌營收比重分別為19%、81%。

詩肯柚木透過移轉門市優化結構，以及詩肯居家門市雙位數展店步伐，再加上多元行銷資源整合，在第三季傢俱產業傳統淡季期間，整體獲利繳出優於去年第四季旺季的優異表現。

詩肯柚木及詩肯居家品牌平均單店月營收分別達145萬元、100萬元，挹注集團整體營運獲利結構明顯優化，第三季營益率成長至15.47%；集團掌握從產品設計、採購、物流與良好售後服務競爭優勢，整體毛利率也保持在55.25%的水準。

展望第四季，詩肯看好旗下雙品牌在傳統傢俱產業旺季中的表現，旗下雙品牌將持續優化門市結構優化、詩肯居家則透過「細胞分裂」的展店模式，積極提升雙品牌市占率，預期第四季營運旺季營收和獲利可望再繳出亮麗成績。